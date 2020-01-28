28 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Lider Sivas’a yeni otobüs

Lider Sivas’a yeni otobüs
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, lider için yeni otobüs kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, lider için yeni otobüs kampanyası başlatacaklarını söyledi. Eken, "Sivassporumuza desteğe devam edeceğiz. Bu kapsamda mevcut otobüs eskidiğinden yeni otobüs için kampanya başlatacağız" dedi.
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