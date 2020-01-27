MAÇ SONUCU l Sivasspor 1-1 Rizespor l ÖZET

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Konuk ekip Denys Garmash'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın beraberlik golü 90+4'te Yasin Öztekin'den geldi.

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikel sona erdi.

Rizespor'un tek golünü 60. dakikada Garmash attı. Sivasspor'da ise golü sonradan oyuan giren Yasin Öztekin 90+3'te kaydetti. Sivaaspor'da Kone ve Fatih Aksoy direğe takılırken Rizespor'da Boldrin'in şutu direkten döndü. Öte yandan Sivasspor'un Kone ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla lider Sivasspor haftayı 41 puanla kapattı. Çaykur Rizespor 24 puanla 9. sıraya yükseldi.

İLK 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Papp, Appindangoye, Caner, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Hakan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare, Kone

Ç. RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Moroziuk, Oğuz, Boldrin, Oğulcan, Aminu, Skoda

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada soldan Abdullah'ın pasında ceza alanına yaklaşan Oğulcan'ın şutu, kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.



25'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.



32'nci dakikada bu kez sol çaprazdan topla buluşan Kone çok sert ve düzgün vurdu, kale direğine çarpan top yandan auta gitti.



35'inci dakikada sağ kanattan Mert Hakan ceza alanına ortaladı. Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



47'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Kone, ceza alanına yaklştıktan sonra yerden çok sert vurdu, top kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu. Ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesi ile VAR uyarısıyla gol iptal edildi.



53'üncü dakikada sağdan Yatabare'nin ortasında Mert Hakan yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



58'inci dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Boldrin'in şutunda kaleciyi geçen top üst direkten oyun alanına döndü.



60'ıncı dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan Boldrin'in pasında ceza alanında topla buluşan Garmash'ın çaprazdan vuruşunda top kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-1.



77'nci dakikada sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda, Yatabare kafa vuruşunu yaptı, üstten auta gitti.



79'uncu dakikada soldan Ziya'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Fatih düzeltip vurdu, kaleci Gökhan topu çeldi.



81'inci dakikada sağdan Mert Hakan içeriye önderdi, Hakan'ın dokunduğu topu kaleci Gökhan kornere çeldi.



90+3'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın ortasında uygun durumda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan'ın çeldiği topu Yasin Öztekin tamamladı ve beraberliği sağladı. 1-1



Karşılaşma 1-1 son erdi.





ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREMZEDELER UNUTULMADI



Karşılaşma öncesinde her iki takım ve hakemler sahaya 'Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya, kalbimiz sizinle' pankartıyla çıktı. Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.