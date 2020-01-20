20 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

’in ikinci yarısının ilk maçında ’ı deplasmanda 2-1 yenen lider DG , Türkiye’nin ardından ’nın dikkatini çekti.

Türkiye'nin ardından kırmızı-beyazlı takım 'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından galibiyet sevinci fotoğrafı ile beraber "Bu sene, 'un senesi mi?" notunu paylaştı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi;

"10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?"

Diğer yandan paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.

Sivasspor kaldığı yerden devam ediyor! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'dan kaza açıklaması! Sivasspor'dan kaza açıklaması!
Biz hariç herkes şampiyonluğa aday "Biz hariç herkes şampiyonluğa aday"
Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör