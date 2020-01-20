20 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenen lider DG Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın dikkatini çekti.
Türkiye'nin ardından kırmızı-beyazlı takım UEFA'nın da gündemine oturdu. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından galibiyet sevinci fotoğrafı ile beraber "Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?" notunu paylaştı.
Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere de yer verildi;
"10 maçtır yenilmiyorlar. Ligde en son Ekim ayında kaybettiler. En yakın rakiplerinin dört puan önündeler. Bu sene, Sivasspor'un senesi mi?"
Diğer yandan paylaşım kısa sürede Sivasspor taraftarının büyük beğenisini topladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...