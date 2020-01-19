MAÇ SONUCU l Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor l ÖZET
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş kendi evinde Sivasspor'u ağırladı. Maçın son 23 dakikasını 10 kişi oynayan lider Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş ikinci devrenin ilk maçında lider Sivasspor ile karşılaştı. Vodafone Park'taki mücadeleyi lider Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.
Yiğidolar'ın gollerini 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare kaydetti. Kartal'ın tek golünü ise 33. dakikada Adem Ljajic kaydetti.
İLK 11'LER:
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak
Sivasspor : Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Karius'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in sert şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi.
33. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa'dan dönen topu Ljajic kafayla ağlara gönderdi: 1-1
39. dakikada Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Fatih Aksoy'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Yatabare, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
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