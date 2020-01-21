21 Ocak 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor en golcü sezonunu yaşıyor

Sivasspor en golcü sezonunu yaşıyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

'in lideri , ligde 18. haftalar itibarıyla tarihinin en golcü sezonunu yaşıyor. Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren Demir Grup Sivasspor, rakip filelere gönderdiği 37 golle 18. haftalar itibarıyla tarihinin en iyi hücum performansını gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 18 haftalık periyotta 37 gole ulaşarak bu kulvarda tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda 'e yükselen Sivas ekibi, bu sezon ligde geride kalan süreçte 41 gollü Trabzonspor'un ardından ligin en fazla gol atan ikinci takımı olarak dikkati çekti.

Rakip fileleri 37 kez havalandırma başarısı gösteren Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 18 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi. Ligde 18'nci haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 34 gole ulaşan , şampiyonluk mücadelesi 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 30'ar gol atmıştı.

Ligde her maçta gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başı 2,05 gol ortalamasıyla oynuyor.

EN GOLCÜSÜ MUSTAPHA YATABARE

Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 18 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2), , MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando 5, , Erdoğan Yeşilyurt, ve Mert Hakan Yandaş dörder, Uğur Çiftçi ve birer golle takımına katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 18 haftalık süreçte rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

Sivasspor'un Süper Lig'de 18. haftalar itibariyle attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

SezonAttığıYediği
2005-20061917
2006-20071822
2007-20083013
2008-20093012
2009-20102232
2010-20111733
2011-20122929
2012-20132124
2013-20143423
2014-20151928
2015-20161826
2017-20182428
2018-20192425
2019-20203717

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