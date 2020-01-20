20 Ocak 2020, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'un genç takımlarını taşıyan otobüs şarampole indi

Sivasspor'dan kaza açıklaması!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, U14 ile U15 takımlarını taşıyan otobüsün Sivas-Kayseri yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiğini duyurdu.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor resmi internet sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır. Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir.

Kırmızı-beyazlı kulübün bu açıklamasının ardından sosyal medyada 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı.

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