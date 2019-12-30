30 Aralık 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor 5 Ocak’ta toplanacak

Sivasspor 5 Ocak’ta toplanıyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Demir Grup , 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya’da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek'te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. Yaklaşık 15 gün Antalya'da kamp yapacak olan , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden Sivas'a gelerek çalışmalarını sürdürecek.

Diğer yandan kırmızı-beyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak.

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