Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç için transfer açıklaması!

Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Hakan Arslan ve o ne kadar iyi olursa, biz o kadar rahat ediyoruz. Bu bütün takımın ve yönetimin başarısı. Maddi açıdan hiçbir sıkıntı da yok. Taraftarlar da inanıyor, tribünleri doldurmaya çalışıyor. İkinci yarıya bambaşka bir şekilde girmemiz gerekiyor. Lig bütün takımlar için ikinci yarı başlayacak. Çok dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Belki takviye yapacağız. Ayrılık olmaz. Mert Hakan ve Emre'nin gideceğini sanmıyorum. Bu seneyi bitirip gidebilirler. Haklarıdır. Daha iyi bir şekilde önümüzdeki sezon gidebilirler.

Şampiyonluk kolay değil. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Olması için şu andaki temponun üstüne çıkmamız ve pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci yarı büyük takımlar transferler yapacaktır. Daha değişik takımlarla karşılaşacağız. Bu oyunun üstüne çıkarsak iyi şeyler yapabiliriz." dedi.