29 Aralık 2019, Pazar

SİVASSPOR

Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı vermeyeceğiz

Otyakmaz'dan Emre ve Mert Hakan sözleri
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019

Demir Grup Kulübü Başkanı , orta saha oyuncuları ve 'ın ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını söyledi.

Otyakmaz, Demir Grup 'un Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Yeni 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarının ilk yarısını da 37 puanla lider tamamladığını anımsatan Otyakmaz, "Şimdi yine tarih tekerrür etti. Şimdi daha tecrübeliyiz, bundan sonra da takımımıza yapacağımız katkılarla ikinci yarıya hazır hale geleceğiz." dedi.

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Göztepe karşılaşmasının zor geçtiğini vurgulayan Otyakmaz, "Göztepe teknik direktör değişikliğinden sonra taş gibi bir takım olmuş. Gerçekten bizi çok zorladılar, çok kapattılar ama ikinci yarı bir iki pozisyon da bulduk. Aroune Kone'nin de girmesiyle güzel bir asistle kilidi açmış olduk. Maçı da korumasını bildik. Bize de lazım olan 3 puandı, onu da kazanmış olduk." diye konuştu.

Otyakmaz, teknik direktör , futbolcular ve taraftarlara teşekkür etti.

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Ligin ikinci yarısını da aynı performansla tamamlamayı arzuladıklarını dile getiren Otyakmaz, "İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip." ifadelerini kullandı.

çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Otyakmaz, "Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul'daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. ve sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları." değerlendirmesinde bulundu.

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