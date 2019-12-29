29 Aralık 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında yok!

Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup sahasında 'yi ağırlıyor. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen , başka bir takıma transfer olmaması durumunda ikinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup sahasında 'yi ağırlıyor. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen , başka bir takıma transfer olmaması durumunda ikinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.

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