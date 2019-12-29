29 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında yok!
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019
Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, başka bir takıma transfer olmaması durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, başka bir takıma transfer olmaması durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında Sivasspor adına forma giyemeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı