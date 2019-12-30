Sivas destanı
Geçen hafta liderliği garantileyen Sivasspor, Yatabare’yle kazandı. Ligde tüm maçlarda gol atan (35) kırmızı-beyazlılar, Başakşehir’in 4 puan önünde zirveyi perçinledi.
Sivasspor kasırgası dinmiyor. Süper Lig'in sürpriz lideri Yiğidolar, ilk yarının son maçında Göztepe'yi konuk etti. Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, flaş sonuçlara imza atan rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. Göztepe, 31'de Deniz'le gole yaklaştı ama tecrübeli santrfor altı pasta topa dokunamadı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi. İkinci yarıda Göztepe'de Berkan'ın orta-şut karışımı vuruşu üst direkten döndü. 58'de ise altı pasta Mert'in kafa vuruşunda Beto, mükemmel bir refleksle golü önledi. Çalımbay'ın 64'te Fernando- Kone değişikliği meyvesini verdi; 66'da Kone verdi, Yatabare ağları sarstı. Kalan sürede skoru koruyan Yiğidolar, tribünlerin "şampiyon" tezahüratlarıyla ilk yarıyı lider bitirmenin coşkusunu yaşadı.
MERT VE EMRE'Yİ VERMEYİZ
Lider Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın transferi konusunda son noktayı koydu. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Onlar bizle, vermeyeceğiz onları" dedi. Transfer çalışmaları hakkında ise Mecnun Otyakmaz, "Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız" bilgisini paylaştı.
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