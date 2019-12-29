Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması!

Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Süper Lig'de 17. haftada Göztepe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek genç oyuncuların adı başta Galatasaray olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Süper Lig'in ilk devresini İzmir ekibi Göztepe karşısında kapatan Lider Sivasspor, mücadeleden 67. dakikada Yatabare'nin ayağından gelen golle 1-0 kazanmayı bildi. Perdeyi 3 puanla kapatan Yiğidolar ilk 17 haftayı lider bitirerek 2020'ye mutlu bir şekilde girmeyi garantiledi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Emre Kılınç, Göztepe maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu:

Kılınç; "Elimizden gelen mücadeleyi sahada vermeye çalışıyoruz. Burada ilk yarının son maçını oynadık. Sahadan çıkınca alınan sonuçtan pişman olmamak lazım. Göztepe'yi de tebrik ederim ama hak eden taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Önemli olan sahada herkesin her şeyini vermesi. Sahada elimizden geleni yaptığımız zaman zaten başarılı sonuçlar geliyor. Biz sadece mücadele ediyoruz, geri kalan her şey kendiliğinden oluyor. Tüm kulüp aynı şeyi düşününce başarı geliyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"TRANSFER OLMAK İSTEMİYORUZ"

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Emre Kılınç "Allah, bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transfere ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri." diye konuştu.

Öte yandan ligde ikinci sezonun açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da transferin gözde ismi Mert Hakan yandaş gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. Adı son dönemde Galatasaray ile sıkça anılan Yandaş, maç sonu transferle alakalı soruya flaş bir yanıt verdi.

Seni 2020 yılında nerede göreceğiz sorusuna Mert Hakan; "Kulübümü yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. Sivasspor'da, burada mutluyum. Transfer nasip işi. Kulübümüz her şeyin en iyisini bilir." şeklinde konuştu. Yıldız futbolcunun bu açıklaması 'Galatasaray'a kapıları kapattı' olarak yorumlandı.