23 Aralık 2019, Pazartesi
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Rıza Çalımbay: 3-4 transfer lazım
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Rıza Çalımbay, yönetimden transfer istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.
Rıza Çalımbay, yönetimden transfer istedi. Başarılı çalıştırıcı, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım. Asıl lig 2. yarı başlayacak. Yönetimle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" bilgisini paylaştı.
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