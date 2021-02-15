UEFA açıkladı! İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak İstanbul temalı top
UEFA geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alarak Lizbon'a vermiş ve bu yılın finalinin İstanbul'da seyircili bir şekilde oynanacağını açıklamıştı. Final maçında kullanılacak 'İstanbul' temalı top tanıtıldı.
UEFA'nın aldığı karar neticesinde Şampiyonlar Ligi 2020 final maçı İstanbul yerine Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilirken, 2021 Devler Ligi finalinin İstanbul'da seyircili bir şekilde oynanmasına karar verilmişti.
2021'de Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanması planlanan finalin de bir sonraki yıla kaydırıldığı açıklanmıştı.
29 Mayıs tarihinde oynanması planlanan dev maç öncesi, final müsabakasında kullanılacak olan 'İstanbul' temalı top tanıtıldı.
İşte Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak İstanbul temalı top
İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar
27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final, İstanbul
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları