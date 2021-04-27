27 Nisan 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, , Nacho, Casemiro, Modric, , Asensio, Vinicius, Benzema

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Chilwell, , , Mount, Werner, Havertz

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
City Dortmund'u kupa dışına itti! City Dortmund'u kupa dışına itti!
Real Madrid yarı finalde! Real Madrid yarı finalde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör