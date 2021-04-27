27 Nisan 2021, Salı
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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Chilwell, Jorginho, Kante, Mount, Werner, Havertz
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