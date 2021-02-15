UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi' son 16 turu heyecanı 16 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak ve 24 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde son bulacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Salı:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 Şubat Çarşamba:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Salı:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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