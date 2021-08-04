04 Ağustos 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Spartak Moskova 0-2 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Benfica avantajı kaptı!

Benfica avantajı kaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz temsilcisi 2-0 kazandı ve rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Gecenin ilk maçında Spartak Moskova ile Benfica karşı karşıya gelirken, Portekiz ekibi mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafael Silva ve 73'te Gilberto Moraes kaydetti. Bu sonuçla birlikte Benfica rövanş maçı öncesinde büyük avantaj sağladı.

Rövanş maçı Estadio da Luz Stadı'nda 10 Ağustos Salı günü TSİ 22.00 de oynanacak.

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