Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...
Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla - Borussia Dortmund
Atalanta - Real Madrid
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.
Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)
Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)
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