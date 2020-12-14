14 Aralık 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Dünyanın 1 numaralı organizasyonu 'nde heyecan İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimi ile gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan 'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Mönchengladbach -
Lazio -
- Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla -
Atalanta -

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak.

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (), Real Madrid (), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), , Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

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