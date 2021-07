Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler belli oldu

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar 2. ön eleme karşılaşmaları oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçenler ve yeni eşleşmeler...

PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2

Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1

Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)

Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0



3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ



Şampiyonlar Yolu Grubu



Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa

CFR Cluj vs Young Boys

Olympiacos vs Ludogorets

Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol

Malmö vs Rangers

Ferencvaros vs SK Slavia Praga



Ligi Yolu Grubu



PSV Eindhoven vs Midtjylland

Spartak Moskva vs Benfica

Genk vs Shakhtar Donetsk

Monaco vs Sparta Prag

