29 Temmuz 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yeni eşleşmeler belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar 2. ön eleme karşılaşmaları oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçenler ve yeni eşleşmeler...

PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2

Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1

Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)

Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0

3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Yolu Grubu

Dinamo Zagreb vs Legia Warszawa
CFR Cluj vs Young Boys
Olympiacos vs Ludogorets
Kızılyıldız vs Sheriff Tiraspol
Malmö vs Rangers
Ferencvaros vs SK Slavia Praga

Ligi Yolu Grubu

PSV Eindhoven vs Midtjylland
Spartak Moskva vs Benfica
Genk vs Shakhtar Donetsk
Monaco vs Sparta Prag

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