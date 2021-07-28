Galatasaray 1 - 2 PSV Eindhoven (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray ile PSV Eindhoven kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, 5-1'in rövanşında Hollanda ekibine 2-1 mağlup oldu. Cimbom, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. PSV'nin gollerini, Madueke ve Van Ginkel kaydetti. Cimbom'un tek sayısı Diagne'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda PSV Eindhoven'ı konuk etti.
Sarı kırmızılılar, maça iyi bir başlangıç yaptı ve Hollanda ekibinin kalesinde baskı kurdu.
İstediği pozisyonlara giremeyen Cimbom, 37. dakikada Madueke'nin golüne engel olamadı ve PSV maçta 1-0 öne geçti.
Hollanda temsilcisi, 59. dakikada Van Ginkel ile farkı 2'ye çıkardı.
PSV'de Boscagli, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Galatasaray, maçın son anlarında 84. dakikada Diagne ile farkı 1'e indirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, PSV'ye 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.
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