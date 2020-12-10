10 Aralık 2020, Perşembe
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Hıncal Uluç'tan UEFA'ya eleştiri! "Ruhsal durumu iyi olmayan hakem neden görevlendiriliyor?"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan maçın 4. hakemiyle ilgili "UEFA, ruhsal durumu iyi olmadığı belli olan bir hakemi Devler Ligi'nde neden görevlendiriyor?" dedi.
10.12.2020
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