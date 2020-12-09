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Irkçı hakem Sebastian Coltescu'ya özel koruma!

Irkçı hakeme özel koruma!
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Irkçılık olayları nedeniyle ertelenen PSG- maçının olay hakemi için 'dan flaş bir hamle geldi. UEFA'nın Rumen hakem için 4 adet özel koruma verdiği öğrenildi.

- maçında dördüncü hakem 'nun, 'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.

Fransız basını, 'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.

Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından 4. hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA tarafından 4 tane özel koruma verildi.

KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK
UEFA, 'nde bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

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