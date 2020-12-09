Irkçı hakem Sebastian Coltescu'ya özel koruma!
Irkçılık olayları nedeniyle ertelenen PSG-Medipol Başakşehir maçının olay hakemi Sebastian Coltescu için UEFA'dan flaş bir hamle geldi. UEFA'nın Rumen hakem için 4 adet özel koruma verdiği öğrenildi.
Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminden sonra statta yaşananlar ortaya çıktı.
Fransız basını, UEFA'nın dördüncü hakem Sebastian Coltescu için dört koruma görevlendirdiğin duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberde "UEFA yetkilileri tarafından VAR odasına gönderilen Rumen 4. Hakem, maçın ertelenme kararının alınmasının ardından hiç kimseyle karşılaşmaması için 4 korumayla beraber soyunma odasına gitti." denildi.
Takımların, Parc des Princes'ten ayrılmasının ardından dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun da korumalarla oteline gönderildiği belirtildi.
Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından 4. hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA tarafından 4 tane özel koruma verildi.
KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
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