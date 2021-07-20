Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt: Galatasaray ile tur şansımız eşit!

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Schmidt, zorlu müsabaka öncesi "Tur şansımız eşit" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.



Tur şansının eşit olduğunu kaydeden Alman teknik adam, "Galatasaray tecrübeli takım, bizim gibi şampiyonluk için oynuyorlar her zaman. Onlar da bizim gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdi, tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Schmidt, "Galatasaray'ı analiz etme zorluğu çekmedik, geçen sezon maçlarını analiz ettik. Olympiakos maçının oynanmadığını ve zorluk çektiklerini biliyoruz. Biz oyuncularımızı en iyi şekilde hazırladık, taktiksel açıdan bakıyoruz." dedi.

Galatasaray'ın, PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, 21 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak.

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