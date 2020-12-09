UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Başakşehir arasında oynanan mücadeleye, ırkçılık skandalı damga vurmuştu. Mücadelenin dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa uğrayan ve kırmızı kart gören yardımcı antrenör Pierre Webo'nun gördüğü kart iptal edildi.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.



Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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