09 Aralık 2020, Çarşamba

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Başakşehirli Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu! PSG maçında kulübede olacak

UEFA'dan karar geldi! Pierre Webo ve PSG maçı...
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Son dakika haberine göre; İstanbul Futbol Kulübü, 'nde temsilcisi Paris Saint-Germain () ile oynadıkları maçta maçın dördüncü hakemi 'nun ırkçılığına maruz kalan ve gören 'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

'nde ve arasında oynanan mücadeleye, ırkçılık skandalı damga vurmuştu. Mücadelenin dördüncü hakemi tarafından ırkçılığa uğrayan ve gören yardımcı antrenör 'nun gördüğü kart iptal edildi.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!


Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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