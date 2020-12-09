Başakşehirli Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu! PSG maçında kulübede olacak
Son dakika haberine göre; İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları maçta maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçılığına maruz kalan ve kırmızı kart gören Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Başakşehir arasında oynanan mücadeleye, ırkçılık skandalı damga vurmuştu. Mücadelenin dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılığa uğrayan ve kırmızı kart gören yardımcı antrenör Pierre Webo'nun gördüğü kart iptal edildi.
Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
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