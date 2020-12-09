09 Aralık 2020, Çarşamba

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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşan temsilcimiz Medipol Başakşehir'de Webo, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine mağruz kalmış ve karşılaşma farklı hakemlerle oynanmak üzere ertelenmişti. Skandal hakemin bu sözlerinin yaptırımı merak konusuyken, UEFA'dan ırkçı hakeme tarihi ceza verilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:39
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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında skandal yaşandı.

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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

Constantin Sebastian Coltescu, müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin kırmızı kart gören Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo 'ya ırkçı söylemde bulundu.

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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

Olaya tepki gösteren hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" savunması yaptı.

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İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

"NEGRU ROMANYA'DA DA IRKÇI BİR İFADEDİR"

Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına kara leke getireceğini söyledi.

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