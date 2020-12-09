İşte olay hakem Sebastian Coltescu'yu bekleyen ceza! UEFA...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşılaşan temsilcimiz Medipol Başakşehir'de Webo, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine mağruz kalmış ve karşılaşma farklı hakemlerle oynanmak üzere ertelenmişti. Skandal hakemin bu sözlerinin yaptırımı merak konusuyken, UEFA'dan ırkçı hakeme tarihi ceza verilmesi bekleniyor. İşte detaylar...