09 Aralık 2020, Çarşamba

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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve yaşanan çirkin olaylar nedeniyle dünya gündemine oturan PSG-Medipol Başakşehir maçı ertelenmiş ve karşılaşmaya farklı hakemler atanmıştı. Yaşanan skandal ırkçılık olayının yankıları devam ederken, futbol dünyasının tanınan isimlerinden de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu isimlerden olan eski yıldız oyuncu Djibril Cisse de olaya en sert tepki veren isimlerden oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:27
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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki son maçına Paris Saint-Germain deplasmanında çıkan Medipol Başakşehir, 4. hakemin ırkçı söylemi sonrası maçtan çekildi.

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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

Yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf edilmesinin ardından soyunma odasına giden Başakşehir'e ilk destek rakibi Paris Saint-Germain'den geldi.

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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

Olayın yayılmasının ardından ünlü futbolcular, antrenörler ve kulüpler de Pierre Webo'ya destek vererek hakemin ırkçı söylemini kınadı.

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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

Yaşananlara en sert tepki ise Fransızların eski yıldızı Djibril Cisse'den geldi. L'Equipe'te yorumculuk yapan eski futbolcu, olaya inanamadığını belirterek şunları söyledi:

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Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

Bu inanılmaz... İnanamıyorum bile... Maç yeniden başlamamalı. Bu sadece sorunu halının altına atmak olur. Irkçı bir durum yaşandığı zaman, masaya yumruğumuzu sert vurmalıyız. Maçı yeniden başlatmamalıyız.

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