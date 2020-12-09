Paris Saint-Germain-Başakşehir maçındaki ırkçılık için tepkiler çığ gibi büyüyor! Djibril Cisse...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve yaşanan çirkin olaylar nedeniyle dünya gündemine oturan PSG-Medipol Başakşehir maçı ertelenmiş ve karşılaşmaya farklı hakemler atanmıştı. Yaşanan skandal ırkçılık olayının yankıları devam ederken, futbol dünyasının tanınan isimlerinden de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bu isimlerden olan eski yıldız oyuncu Djibril Cisse de olaya en sert tepki veren isimlerden oldu. İşte detaylar...