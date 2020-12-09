09 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ertelenen PSG-Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı!

İşte PSG-Başakşehir maçının yeni hakemi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol 'e 4. hakem tarafından yapılan ırkçılık sonrası mücadele yarıda kalmış ve oyuncular sahaya aynı hakemlerle sahaya çıkmayı reddetmişti. Ertelenen karşılaşmanın yeni hakem ekibi de belli oldu.

, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek () - Medipol maçına Hollandalı hakem 'yi atadı.

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını 'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak 'dan Marco görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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