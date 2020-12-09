09 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Paris'te tarihi skandal"

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Mücadelede unutulmayacak anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. hakeminin, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle mücadele yarıda kalırken, Fransız basını da bu maçı bir "dönüm noktası" olarak gördü. İşte detaylar... Son dakika PSG-Başakşehir maçı haberleri

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Saint-Germain ()- karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

tarafından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen karşılaşma, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

L'EQUIPE

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, 'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

LE FIGARO

'nın siyasi gazetelerinden , maçla ilgili haberinde "-Başakşehir ertelendi. Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı... Dönüm noktası olacak bir gecenin özeti" başlığını kullandı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

FOOT MERCATO

Fransız sitesi , "-Başakşehir maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

LIBERATION

Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk etti" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

OUEST-FRANCE

Fransız basınından Ouest-France, olaylı gecede yaşananlar için "'te tarihi skandal! Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı" başlığını attı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

LE PARISIEN

'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, Başakşehir'in ırkçılık tepkisini 'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! Paris'te tarihi skandal

RMC SPORT

'nın ünlü spor sitelerinden RMC Sport ise ve Mbappe'nin hakeme tepkisini öne çıkararak, "Demba Ba ve Mbappe'den maçın durması için örnek tavır" ifadelerini kullandı.

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