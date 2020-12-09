Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Paris'te tarihi skandal"
Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki son maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Mücadelede unutulmayacak anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. hakeminin, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle mücadele yarıda kalırken, Fransız basını da bu maçı bir "dönüm noktası" olarak gördü. İşte detaylar... Son dakika PSG-Başakşehir maçı haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.
Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.
UEFA tarafından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen karşılaşma, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...
L'EQUIPE
Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Pierre Webo'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.
FOOT MERCATO
Fransız futbol sitesi Foot Mercato, "PSG-Başakşehir maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.
LIBERATION
Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk etti" başlığı ile okuyucularına duyurdu.
OUEST-FRANCE
Fransız basınından Ouest-France, olaylı gecede yaşananlar için "Paris'te tarihi skandal! Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı" başlığını attı.
LE PARISIEN
Paris'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Fransa Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, Başakşehir'in ırkçılık tepkisini PSG'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.
RMC SPORT
Fransa'nın ünlü spor sitelerinden RMC Sport ise Demba Ba ve Mbappe'nin hakeme tepkisini öne çıkararak, "Demba Ba ve Mbappe'den maçın durması için örnek tavır" ifadelerini kullandı.
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