Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Paris'te tarihi skandal"

LE PARISIEN

Paris'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Fransa Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, Başakşehir'in ırkçılık tepkisini PSG'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.