28 Temmuz 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nden Burak Yılmaz ve Cyle Larin paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nden Burak ve Larin paylaşımı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı paylaşımında Burak Yılmaz ve Cyle Larin'e yer verdi. Ayrıca paylaşımda Bas Dost ve Wout Wehorst'a da yer verilirken başlığa "Hangi forvet oyuncusunu seçerdin" başlığı eklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz ve Cyle Larin'e yer verdi.

Burak ve Larin'in yanı sıra Bas Dost ve Wout Wehorst'a da yer veren hesap paylaşıma "Hangi forvet oyuncusunu seçerdin" başlığını ekledi.

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