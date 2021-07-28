Şampiyonlar Ligi'nden Burak Yılmaz ve Cyle Larin paylaşımı

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı paylaşımında Burak Yılmaz ve Cyle Larin'e yer verdi. Ayrıca paylaşımda Bas Dost ve Wout Wehorst'a da yer verilirken başlığa "Hangi forvet oyuncusunu seçerdin" başlığı eklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz ve Cyle Larin'e yer verdi.

Burak ve Larin'in yanı sıra Bas Dost ve Wout Wehorst'a da yer veren hesap paylaşıma "Hangi forvet oyuncusunu seçerdin" başlığını ekledi.

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