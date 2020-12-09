09 Aralık 2020, Çarşamba

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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir H Hrubu maçında Fransa temsilcisi PSG ile karşılaşmış mücadelede 4. hakemin Webo'ya yaptığı ırkçı söylemler damga vurmuştu. Tüm dünyadan konuyla alakalı destek mesajları gelirken, ırkçılık yapan Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun bu skandalının ilk olmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:51
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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

OLAY BÖYLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

4. HAKEMDEN WEBO'YA IRKÇI SÖYLEM

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

İKİ TAKIM DA SAHADAN ÇEKİLDİ!

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

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PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

BUGÜN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Daha sonra İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. İstanbul Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla yarına ertelendi.

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