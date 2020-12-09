PSG Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun sicili kabarık çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir H Hrubu maçında Fransa temsilcisi PSG ile karşılaşmış mücadelede 4. hakemin Webo'ya yaptığı ırkçı söylemler damga vurmuştu. Tüm dünyadan konuyla alakalı destek mesajları gelirken, ırkçılık yapan Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun bu skandalının ilk olmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...