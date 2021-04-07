07 Nisan 2021, Çarşamba

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Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Porto-Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de 'te canlı yayınlanacak.

PORTO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz

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