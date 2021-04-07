07 Nisan 2021, Çarşamba
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Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Porto ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Porto ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Porto-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
PORTO-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Corona, Otavio, Diaz, Marega
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Chilwell, Mount, Ziyech, Havertz
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