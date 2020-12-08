Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Fransa Ligi temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Başakşehir, son maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek istiyor. Paris Saint Germein ise liderlik için sahaya çıkacak. Mücadele öncesine merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean.
Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel ve futbolcu Moise Kean basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Grubu lider bitirmek istediklerini söyleyen Tuchel, "Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1'inci olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil" diye konuştu.
"İRFAN CAN OLDUKÇA ETKİLİ BİRİ"
RB Leipzig'e karşı 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili Tuchel, "Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız" dedi.
KEAN: BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM
PSG'nin genç hücum oyuncusu Moise Kean ise Başakşehir'in önemli bir rakip olduğunu söylerken, "İstanbul'daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Demba Ba basın mensuplarının karşısına çıktı.
Avrupa kupalarında son maçlarına çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Devam etmek isterdik ama çok zorlu bir grubun 4'üncüsü olarak ayrılacağız. Ancak iyi işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Maçın sonunda yine gurur duyabileceğimiz bir iş yapmış olmak istiyoruz" dedi.
Ellerindeki tüm oyuncuların kaliteli olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Elimizdeki bütün oyuncular kaliteli. Sakatlığı, yorgunluğa göre değerlendirmeler yapıyoruz. Son 6 günde 3'üncü maçımıza çıkacağız. Hangi ilk 11 olursa olsun tüm futbolcularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.
DEMBA BA: GÜZEL BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEMİZ LAZIM
Deneyimli golcü Demba Ba ise iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Tabii Şampiyonlar Ligi'nin de gerçekleri var. Grubumuzda yarı finalistler ve finalistler ile mücadele ettik. Elimizden geleni yapsak da gerçekler ile yüzleştik. Zor bir maç olacak. Her ne kadar elenmiş olsak da güzel bir şekilde veda etmemiz lazım" diye konuştu.
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