08 Aralık 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Krasnodar maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Şampyonlar Ligi E grubu 6. hafta mücadelesinde ile Krasnodar karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. E grubu 6. hafta maçında ile Krasnodar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Krasnodar maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

PSG - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Leipzig - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leipzig - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? PSG - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör