UEFA Şampyonlar Ligi E grubu 6. hafta mücadelesinde Chelsea ile Krasnodar karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 6. hafta maçında Chelsea ile Krasnodar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Chelsea - Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Krasnodar maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

DİĞER