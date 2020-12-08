08 Aralık 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Şampyonlar Ligi G grubu 6. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 6. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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