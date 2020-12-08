UEFA Şampyonlar Ligi G grubu 6. hafta mücadelesinde Barcelona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 6. hafta maçında Barcelona ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Juventus maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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