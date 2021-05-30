30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City Chelsea maçında Agüero son maçına çıktı! Gözyaşlarına boğuldu

Agüero son maçında gözyaşlarına hakim olamadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

'nde ile final maçında karşı karşıya geldi. Dev finali Chelsea 1-0 kazanırken, temsilcisinde son maçına çıktı. Arjantinli yıldız maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

final maçında ile kozlarını paylaştı.

Sözleşmesi sona erecek , ekibinde son maçına çıktı. Arjantinli yıldız İngiliz ekibinde hiç kupası kazanamazken, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğuldu.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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