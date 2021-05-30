30 Mayıs 2021, Pazar
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Manchester City Chelsea maçında Agüero son maçına çıktı! Gözyaşlarına boğuldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Chelsea final maçında karşı karşıya geldi. Dev finali Chelsea 1-0 kazanırken, Manchester temsilcisinde Kun Agüero son maçına çıktı. Arjantinli yıldız maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı.
Sözleşmesi sona erecek Kun Agüero, Manchester ekibinde son maçına çıktı. Arjantinli yıldız İngiliz ekibinde hiç Devler Ligi kupası kazanamazken, maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına boğuldu.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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