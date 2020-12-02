UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. hafta maçında Sevilla ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sevilla - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 5. hafta maçında Sevilla ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Chelsea maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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