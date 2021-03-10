10 Mart 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Juventus-Porto | CANLI

Juventus-Porto | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.03.2021

rövanş karşılaşmasında Juventus, Porto'yu konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

mücadelesinde Juventus, Porto ile karşılaşıyor. Mücadele, beIN sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.



JUVENTUS-PORTO İLK 11'LER

JUVENTUS: , Cuadrado, , , , , Rabiot, , , Ronaldo, .

PORTO: Marchesin, Manafa, , , , , Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
B. Dortmund - Sevilla | CANLI B. Dortmund - Sevilla | CANLI
Juventus-Porto | CANLI Juventus-Porto | CANLI
Real Madrid avantajı kaptı! Real Madrid avantajı kaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ