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Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

G grubu 5. hafta maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Dinamo Kiev maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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