UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. hafta maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta maçında Juventus ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Dinamo Kiev maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

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