UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında Manchester United ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 5. hafta maçında Manchester United ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Paris Saint Germain (PSG) maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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