Ozan Kabak Leipzig - Liverpool maçı sonrası konuştu!
İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RB Leipzig'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig'i 2 golle geçti. Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımının formasını giyen ilk Türk olan Ozan Kabak mücadele sonrası konuştu.
Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Kendi performansı hakkında da konuşan Ozan, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.
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