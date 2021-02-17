UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Barcelona'yı Mbappe (3) ve Kean'in golleriyle 4-1 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. Katalan ekibinin tek golüyse Messi'den (p) geldi.