17 Şubat 2021, Çarşamba
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Ozan Kabak'lı Liverpool avantajı kaptı! RB Leipzig 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda RB Leipzig'i Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı. Puskas Arena'da oynanan mücadelede İngiliz ekibi, rakibini 53. dakikada Mohamed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.
Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield Road'da oynanacak.
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