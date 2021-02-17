17 Şubat 2021, Çarşamba

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Ozan Kabak'lı Liverpool avantajı kaptı! RB Leipzig 0-2 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ozan'lı Liverpool avantajı kaptı!
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

ilk maçında milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , deplasmanda 'i ve 'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

ilk maçında milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği , deplasmanda ile karşılaştı. 'da oynanan mücadelede ekibi, rakibini 53. dakikada ve 58. dakikada 'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te 'da oynanacak.

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