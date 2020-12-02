Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Leipzig'i yenerek gruptaki 2. galibiyetini de almak istiyor. Peki, Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Leipzig maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba
Leipzig: Gulasci, Halstenberg, Konate, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg
Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.
Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak.
RB Leipzig formasıyla sahaya çıktığı 10 karşılaşmada henüz gol ile tanışamayan Alexander Sörloth'un bu karşılaşmada da süre alması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları