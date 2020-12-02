Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.