02 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Leipzig'i yenerek gruptaki 2. galibiyetini de almak istiyor. Peki, Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba

Leipzig: Gulasci, Halstenberg, Konate, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB formasıyla sahaya çıktığı 10 karşılaşmada henüz gol ile tanışamayan Alexander Sörloth'un bu karşılaşmada da süre alması bekleniyor.

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