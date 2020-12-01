Borussia Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. B Grubu mücadelesinde zirvede bulunan Borussia Mönchengladbach, sahasında son sırada yer alan Inter'i konuk edecek. Peki, Borussia Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? M'Gladbach - Inter maçıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu mücadelesinde 8 puanla zirvede yer alan Borussia Mönchengladbach, 2 puanla son sırada yer alan Inter'i konuk ediyor. Alman ekibi, mücadelede galibiyetle ayrılarak son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan İtalyan temsilcisi ise mücadeleden 3 puanla ayrılarak gruptaki şansını sürdürmeyi amaçlıyor. Borussia Mönchengladbach - Inter maçıyla ilgili detayları bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayacak Borussia Mönchengladbach - Inter maçı beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları