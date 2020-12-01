01 Aralık 2020, Salı

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Borussia Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. B Grubu mücadelesinde zirvede bulunan , sahasında son sırada yer alan Inter'i konuk edecek. Peki, Borussia Mönchengladbach - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? M'Gladbach - Inter maçıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. B Grubu mücadelesinde 8 puanla zirvede yer alan , 2 puanla son sırada yer alan Inter'i konuk ediyor. Alman ekibi, mücadelede galibiyetle ayrılarak son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan İtalyan temsilcisi ise mücadeleden 3 puanla ayrılarak gruptaki şansını sürdürmeyi amaçlıyor. Borussia Mönchengladbach - Inter maçıyla ilgili detayları bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - INTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayacak Borussia Mönchengladbach - Inter maçı beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

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