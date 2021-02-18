18 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA seyirci kararını verdi! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde...

UEFA seyirci kararını verdi! İstanbul'daki finalde...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.02.2021

2020-2021 sezonunun Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Seyircili olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmazken, UEFA'nın konuyla ilgili kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin flaş bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Gazete, bu sezon İstanbul'da oynanacak dev final mücadelesinin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi dahilinde yüzde 30 ile yüzde 50 civarında bir seyirci önünde oynanacağını bildirdi.

Buna göre 29 Mayıs'ta gerçekleşecek final karşılaşmasını 22 bin 500 ile 37 bin 500 arasında bir seyircinin tribünden izleyebileceği kaydedildi. Henüz, finale yükselen takımların taraftarlarına corona virüsü pandemisi nedeniyle bilet satışının yapılıp yapılmayacağına karar verilmediği belirtilirken, biletlerinin tamamının Türk seyirciye satılması halinde stadın yüzde 50'sine yakınının dolacağı düşünülüyor.

Bilindiği gibi 2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verilmiş ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası mücadele Portekiz'in başkenti Lizbon'da seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. UEFA ise bir sonraki yılın final mücadelesine İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Merih'li Juve deplasmanda kayıp! Merih'li Juve deplasmanda kayıp!
Dortmund Haaland ile tur kapısını araladı! Dortmund Haaland ile tur kapısını araladı!
Bu maç benim için önemliydi "Bu maç benim için önemliydi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör