UEFA seyirci kararını verdi! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde...
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Seyircili olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmazken, UEFA'nın konuyla ilgili kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, 2020-21 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ilişkin flaş bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Gazete, bu sezon İstanbul'da oynanacak dev final mücadelesinin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi dahilinde yüzde 30 ile yüzde 50 civarında bir seyirci önünde oynanacağını bildirdi.
Buna göre 29 Mayıs'ta gerçekleşecek final karşılaşmasını 22 bin 500 ile 37 bin 500 arasında bir seyircinin tribünden izleyebileceği kaydedildi. Henüz, finale yükselen takımların taraftarlarına corona virüsü pandemisi nedeniyle bilet satışının yapılıp yapılmayacağına karar verilmediği belirtilirken, biletlerinin tamamının Türk seyirciye satılması halinde stadın yüzde 50'sine yakınının dolacağı düşünülüyor.
Bilindiği gibi 2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a verilmiş ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası mücadele Portekiz'in başkenti Lizbon'da seyircisiz bir şekilde oynanmıştı. UEFA ise bir sonraki yılın final mücadelesine İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.
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