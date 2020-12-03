UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona deplasmanda Ferencvaros'u Griezmann, Braithwaite ve Dembele'nin (p) golleriyle 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Ferencvaros ile Barcelona, Groupama Arena'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, rakibini 14. dakikada Antoine Griezmann, 20. dakikada Martin Braithwaite ve 28. dakikada Ousmane Dembele'nin (p) attığı gollerle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla gruptaki 5. maçında da galibiyetle ayrılan Barcelona, 15 puanla zirvede yer aldı. Galibiyeti bulunmayan Ferencvaros ise 1 puanla son sırada

kaldı.

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