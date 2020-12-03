03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Club Brugge 3-0 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Club Brugge şansını sürdürdü!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

Şampiyonlar Ligi F grubunda evinde Zenit'i 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Zenit'i 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini Ketelaere, Vanaken ve Lang kaydetti.
Bu sonucun ardından Brugge puanını 7 yaparken, Zenit 1 puanda kaldı.
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