03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sevilla 0-4 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea'de Giroud şov yaptı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

'nde deplasmanda 'yı 'un 4 golüyle geçti.

'nde deplasmanda 'yı 4-0 mağlup etti.
Konuk takımın gollerini Giroud (4) kaydetti.
Bu sonucun ardında Chelsea puanını 13 yaparken, Sevilla 10 puanda kaldı.
Krasnodar 1-0 Rennes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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