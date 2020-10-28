Manchester United - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubu 2. maçında Manchester United sahsında RB Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester United maçı izle...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. H grubu ekiplerinden Manchester United ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi futbolseverler tarafından arama motorlarında detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester United - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Leipzig maçı 28 Ekim Çarşamba günü saat 23:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Telles, Fernandes, Martial, Rashford
Leipzig: Gulasci, Adams, Orban, Upamecano, Halstenberg, Olmo, Kampl, Forsberg, Angelino, Nkunku, Poulsen
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