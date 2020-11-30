30 Kasım 2020, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ali Palabıyık Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek

UEFA'dan Ali Palabıyık'a dev görev
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın hakemleri açıklandı. kokartlı hakem , A Grubu'nda oynanacak Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek.

kokartlı hakem , Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 1 Aralık Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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