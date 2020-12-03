03 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Borussia Dortmund 1-1 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya'da kazanan çıkmadı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

Şampiyonlar Ligi F grubunda Dortmund evinde Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund evinde Lazio ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi takımın golünü Raphael Guerreiro kaydetti.
Konuk takımın golü ise Immobile'den geldi.
Bu sonucun ardında puanını 10 yaparken, Lazio 9 puana yükseldi.
Sevilla 0-4 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)



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